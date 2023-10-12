Kanal İstanbul nedeniyle evleri yıkan belediye şirketinin yetkisinin olmadığı ortaya çıktı

İstanbul’da AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı yurttaşlar uzun süredir mücadele ediyor. Kanal İstanbul güzergâhında bulunan mahalleye önceki gün sabah saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde operasyon düzenlendi ve vatandaşlara karşı polis tarafından biber gazı kullanıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; mahallede kentsel dönüşüme karşı 130 gündür nöbet tutan Çetinkaya ailesinin sabaha karşı evini yıkan belediye şirketinin bölgede yetkisinin olmadığı ortaya çıktı.

Yapılması planlanan Kanal İstanbul’un güzergâhında 6 bine yakın itiraz başvurusu olduğunu ifade eden Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi hukukçularından Korkmaz Aslan,, şöyle dedi:

“Haziran 2022'de Şahintepe mahallesinin 7 adasında kentsel dönüşüm ilan edildi. Şu an 35-40 adada kentsel dönüşüm söz konusu. Bu kısımlar yapılması planlanan Kanal İstanbul’a bakan manzaralı yerler. Çetinkaya ailesinin evinin arazisinin olduğu yer henüz kentsel dönüşüm kapsamında değilken evlerinin etrafını metal bariyerlerle çevirdiler ve tahliye için ihtarname yolladılar.

Evin satışıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldık. Belediye kararın kaldırılmasını sağladı ve 2 gün sonrasına acelece evin arazisinin satışını yaptı. Daha sonra öğrendik ki bir başka dava sonucu Başakkent adlı şirketin söz konusu alandaki yetkisi durmuş. Bu şirket yetkisi daha sonra başka bir mahkeme kararı ile iptal edilmiş olmasına karşın ve ailenin açmış olduğu satış iptal ve tahliye iptal davaları henüz sonuçlanmamışken Çetinkaya ailesinin evi yıkıldı.”