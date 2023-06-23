Kanal İstanbul’un konut ihalesi 4. kez iptal edildi

Kanal İstanbul güzergahında İstanbul Arnavutköy Baklalı'da 5 etap halinde inşa edilecek konutlar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından başlatılan ihale sürecinde iptal kararı geldi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, 621 konut ve 10 dükkandan oluşan 3.etap için TOKİ, 21 Haziran'da ihale düzenledi. İhale teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle bir kez daha iptal edildi. 3. etap için 2022 yılının ekim ayından itibaren 4 kez ihale düzenlendi. İlk iki ihale tekliflerin çok yüksek gelmesi, son iki ihale de ihaleye kimsenin teklif vermemesi nedeniyle iptal edildi.

Toplam 4 milyarlık ihale iki şirkete gitti

844 konutluk 1.etabın ihalesi 1 milyar 159 milyon TL'ye Gürtaş Yapı'nın olmuştu.

716 konut ve 10 dükkan oluşan 2.etabın ihalesini Ankara merkezli Yılkanur İnşaat, 763 milyon TL'ye almıştı. 826 konut ve bir adet ilköğretim okulundan oluşan 4. etabın inşaatı için açılan ihaleyi, 977 milyon 700 bin TL bedel ile yine Yılkanur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş kazanmıştı. 925 konut, 8 dükkan ve 1 adet camiden oluşan 5'inci etap için 25 Kasım 2022'de düzenlenen ihale, 1 milyar 143 milyon 534 bin liralık teklifin sahibi Gürtaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş'nin olmuştu.

Şu ana kadar toplam 3 bin 311 konutluk dört etap için aynı iki şirket ile 4 milyar liralık sözleşme imzalanmış oldu.