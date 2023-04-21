Kanada'daki yatılı kilise okulunun yakınında 40 çocuk mezarı bulundu

Kanada’nın British Columbia eyaletinde Sunshine Coast Shishalh First Nation Topluluğu Şefi Lenora Joe, yaptığı açıklamada, bölgede radarla yürütülen çalışmalarda eski St. Augustine's Yatılı Kilise Okulunun yakınında 40 işaretsiz ve kayıtsız çocuk mezarının tespit edildiğini duyurdu.
Joe, bulunan mezarların, ailelerinden zorla alınarak götürüldükleri yatılı kilise okullarında kaybolan yerli çocuklarla ilgili araştırmaların sonucu olduğunu bildirdi.
Kanada'da eski yatılı kilise okulunun bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları, ilk defa 29 Mayıs 2021'de British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki okulun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti. (AA)