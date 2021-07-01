Kanada'da aşırı sıcaklar: Yüzlerce kişi yaşamını yitirdi

Kanada'da yetkililer, ülkenin batısındaki British Columbia bölgesinde cuma gününden bu yana 230'dan fazla kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bölgenin baş adli tabibi Lisa Lapointe, "Geçtiğimiz hafta görülen sıcak hava dalgasından bu yana British Columbia Adli Tıp Servisi, ölümlerde önemli artış görüldüğünü kaydetti. Aşırı sıcaklığın bu sayıların artmasında etkili olduğundan endişeleniliyor" açıklamasında bulundu.

Lapointe, bölgedeki adli tıp bölümünün normal koşullarda 4 gün içinde 130'a yakın ölüm kaydettiğini, pazartesi gününden bu yanaysa adli tıp servisi olarak en az 233 ölüm gördüklerini aktardı.

Açıklamada, ölüm nedenlerinin kesin olarak belirlenmesi için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Lapointe, "Çevresel sıcaklık artışları, özellikle yaşlılarda, çocuklarda ve kronik hastalığı bulunan kişilerde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor" diye konuştu.

Öte yandan, Kanadalı yetkililer, dün Vancouver ve yakınındaki Burnaby ve Surrey kentlerinde ani ölüm artışlarının görüldüğünü açıkladı. Vancouver polisi, kentte aşırı sıcakların başlamasından bu yana 65 ani ölümün gerçekleştiğini bildirdi, Kentte yalnızca dün 20 ani ölümün görüldüğü açıklandı.

Surrey kenti çevresindeyse 35 ani ölümün yaşandığı aktarıldı. Burnaby kentinde polis, pazartesi gününden bu yana 34 ani ölümün gerçekleştiğini bildirdi.

Kanada'da bu hafta görülen en yüksek sıcaklığın 49,6 dereceye ulaşarak rekor kırdığı aktarıldı.



