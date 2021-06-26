ABD'de sıcak hava balonu kazası: 5 ölü

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir sıcak hava balonu yere çakıldı. Albuquerque Polis Departmanı, balonun elektrik hattına çarpmış olabileceğini söyledi. Sepet yere çarptığında dört kişi olay yerinde yaşamını yitirirken ve beşinci kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sonrasında yerel olarak elektrik kesintisi yaşandı. Kazanın nedeni ABD'nin Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından soruşturuluyor.

ABD tarihinin en büyük sıcak hava balonu kazası 2016 yılında Teksas'ta meydana gelmişti; 16 kişiyi taşıyan bir balon alev alıp ve bir tarlaya çakılmış, içerideki herkes ölmüştü.