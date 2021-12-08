Kanada ve Avustralya ABD'nin izinde 'Diplomatik Boykot' ilan etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na diplomatik temsilci göndermeyeceğini söyledi.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison da gün içerisinde benzer açıklamada bulundu.
Bu haftanın başlarında ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 Kış Olimpiyatları'na karşı "Diplomatik Boykot" ilan ettiği duyurulmuştu.
Sözde 'boykot' ABD'li sporcuların Olimpiyatlara katılmaması anlamına gelmiyor, saadece diplomatik protokolün Pekin'e gitmeyeceğini ifade ediyor.
39. ABD Başkanı Jimmy Carter'ın 1980'de Sovyetler'i boykot etmesinden bu yana hiçbir ABD başkanı Olimpiyatları boykot etmedi.
Pekin, Biden yönetiminin Kış Olimpiyatları'nın sözde diplomatik boykotunu duyurması durumunda "sert karşı önlemlerle" cevap vereceğini söylemişti. Çin, Washington'un hareketini "tamamen hüsnükuruntu ve gösteri" olarak nitelendirdi.
2022 Pekin Kış Oyunları 4 - 20 Şubat tarihleri arasında yapılacak.