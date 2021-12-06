Beyaz Saray, Biden'ın Çin'e 'diplomatik boykotunu' doğruladı

Beyaz Saray, 46. ABD Başkanı Joseph Biden'ın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na karşı "diplomatik boykotunu" doğruladı. Çin daha önce hareketin bir "provokasyon" olarak görüleceği konusunda uyarmıştı.

Sözde 'boykot' ABD'li sporcuların Olimpiyatlara katılmaması anlamına gelmiyor, saadece diplomatik protokolün Pekin'e gitmeyeceğini ifade ediyor.

39. ABD Başkanı Jimmy Carter'ın 1980'de Sovyetler'i boykot etmesinden bu yana hiçbir ABD başkanı Olimpiyatları boykot etmedi.

Pekin, Biden yönetiminin Kış Olimpiyatları'nın sözde diplomatik boykotunu duyurması durumunda "sert karşı önlemlerle" cevap vereceğini söylemişti. Çin, Washington'un hareketini "tamamen hüsnükuruntu ve gösteri" olarak nitelendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Pazartesi günkü bir brifing sırasında hareketi "açık bir siyasi provokasyon" olarak göreceğini de söyledi. Ancak Çin'in nasıl tepki verebileceği konusunda ayrıntı vermeyi reddetti.