Kanada Uluslararası Tıp Kongresi'ne davet edilen profesöre vize vermedi

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil, davet edildiği Kanada’da gerçekleştirilecek uluslararası tıp kongresi için vize başvurusunda bulundu. 3 aydan fazla süre geçmesine rağmen Özkürkçügil’in vize talebi onaylanmadı.

DHA'nın haberine göre, Özkürkçügil, vize talebine yanıt gelmemesi nedeniyle tüm programlardan çıkarıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

'Katılamadığım için de tüm programlardan çıkarılmak durumunda kaldım'

ICS (International Continence Society) Developing World bilimsel komitesine seçilen Türkiye'den ikinci hekim olan Prof. Dr. Özkürkçügil, sosyal medya hesabı üzerinden Kanada’nın kendisine vize vermemesine tepki göstererek, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemi ve yaşadığım kenti uluslararası tıp kongresinde, birden çok görevle temsil etme onuruna sahip olmuşken, 3 aydan fazla bir sürede onaylanmayan Kanada vizesinden dolayı bu görevleri yerine getiremeyeceğimi kongre sekretaryasına bildirdim. Üstelik uçak biletlerim, otel masraflarım dahil tüm masraflar da çöpe gitti. Katılamadığım için de tüm programlardan çıkarılmak durumunda kaldım. Bu görevleri bana veren bilim insanlarını da çok zor durumda bırakmanın büyük üzüntüsü içindeyim. Ülkemin içine düşürüldüğü bu durumdan dolayı çok üzgünüm, hiç hak etmediğimiz bu muamelenin bir cevabı olduğunu görmeden Allah bana ölüm nasip etmesin" ifadelerini kullandı.