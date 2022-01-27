Kanada Ukrayna’ya daha fazla asker gönderiyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada ordusunun Ukrayna’daki askerleri eğittiği “Operation UNIFIER” (Birleştirici Operasyon) misyonunun görev süresinin 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Trudeau ayrıca Ukrayna’ya önümüzdeki günlerde 60 askerin daha gönderileceğini duyurdu.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Trudeau Mart ayında görev süresi sona erecek olan Operation UNIFIER’in misyonunun 3 yıl daha uzatıldığını söyledi. Kanada Başbakanı önümüzdeki günlerde gönderilecek 60 Kanada askerine ek olarak Ukrayna’daki askerlerinin sayısını 400’e kadar çıkarabileceklerini duyurdu.

Trudeau Kanada ordusunun şimdiye dek eğittiği Ukrayna askeri sayısınınsa 30 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Kanada hükümeti ayrıca Ukrayna’ya istihbarat paylaşımı, siber saldırıyla mücadele desteği ve ölümcül-olmayan silah sevkıyatı yapacağını duyurdu.

Öte yandan Kanadalı askerlerin Ukrayna'da Neo-Nazilerle bağlantılı Azov Taburunu eğittiğine dair haberler Kanada'da büyük tartışmalara yol açmıştı.