Kanada seçimlerinin sonuçları belli oldu

Kanada pazartesi günü tarihinin 44. federal seçimleri için sandık başına gitti. Seçim, mevcut Trudeau hükümetinin erken seçim çağrısının bir sonucuydu ve zamanlaması geniş çevrelerce tepki çekmişti.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Trudeau'nun partisi Liberal Parti (Liberals) oyların %32’sini alarak ‘azınlık hükümeti’ kurmaya hak kazanmış oldu. Trudeau’nun önceki hükümeti de azınlık hükümetiydi.

Seçim dönemi boyunca Liberal Parti’yi pandemi yönetimi, Çin’le ilişkiler, enerji politikaları vb başlıklarda yetersizlikle suçlayan Muhafazakar Parti (Conservatives) ülke genelindeki oylarını %34 seviyesinde tutmayı başardı ve avam kamarasında ikinci en yüksek temsilyeti olan parti olma durumunu sürdürdü.

Seçim kampanyasını gelir adaletsizliği, yükselen ve özelleştirilen sağlık masrafları, zenginlerin vergi muafiyetleri gibi söylemlere oturtan sosyal-demokrat eğilimli Yeni Demokrasi Partisi (New Democrat) tüm oyların yaklaşık %17’sini alarak mecliste 4. büyük grubu oluşturdu. Öte yandan seçimlere sadece Quebec eyalatinde katılan ve Fransız Kanadalı (French Canadian) ulusalcılığını temsil eden Bloc Québécois tüm oyların %8’inden fazlasını alarak meclisteki en büyük 3. parti konumunu sürdürdü.

Özellikle pandemi süresince yoksul kesimlerdeki artan hoşnutsuzluğu bir tür “düzen karşıtlığı”na tahvil etmeye çalışan aşı karşıtlığı ve ırkçı göçmen politikalarıyla meşhur aşırı sağcı Kanada Halk Partisi (People’s Party of Canada) her ne kadar seçim öncesi yaratılan yükseliş beklentisine ulaşamamış olsa da oyların yaklaşık %5.5 kadarını kazanmayı başarmış gözüküyor.

Seçimlere “Halkın Kapitalist Krizden Kurtulması İçin” sloganıyla katılan Kanada Komünist Partisi (Communist Party of Canada) kampanya dönemi boyunca aktif bir çalışma yürüttü ve örgütlülüğünü önemli ölçüde artırdı. Az sayıda yerleşimde seçimlere katılabilmiş olmasına rağmen, özellikle “seçim sonrası” dönemde mücadelenin devam etmesi gerektiği ve halkın örgütlülüğüne dair yaptığı vurgularla dikkat çeken parti, seçim sandıklarında Kanada işçi sınıfını temsil eden tek siyasi parti konumundaydı.

Değişiklik beklenmiyor

Elde edilen ilk sonuçlara göre Liberal Parti, 156 milletvekili çıkarmayı başardı, ancak parlamentoda mutlak çoğunluğu sağlama hedefine ulaşamadı. Partinin tek başına hükümet kurabilmesi için 170 milletvekiline ulaşması gerekiyordu. Liberal Parti geçen seçimlerde de 157 milletvekili ile üçte iki çoğunluğun altında kaldığı için ülke Liberal Parti'nin liderliğindeki azınlık hükümeti ile yönetiliyordu.

Henüz kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre Liberal Parti'nin en güçlü rakibi Muhafazakar Parti ise parlamentoda 122 sandalyeye ulaşabildi. Merkez-solda yer alan Yeni Demokrat Parti 29 milletvekili çıkartırken Yeşiller ise sadece 2 milletvekili çıkarmayı başardı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre elde edilen sonuçlara göre, ülkede 2019 yılında yapılan genel seçimlerin oluşturduğu siyasi tabloda önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Başbakan ve Liberal Parti'nin lideri Justin Trudeau'nun hükümet kurabilmek için bir kez daha diğer partilerin desteğine ihtiyacı olacak. Trudeau, 2015 yılından bu yana ülkenin başbakanlığını yürütüyor. Geleneksel olarak koalisyon hükümetlerinin kurulmadığı Kanada'da partiler ya mutlak çoğunluğu sağlayarak veya azınlık hükümeti kurarak ülkeyi yönetiyor. Kanada'da bir sonraki seçimlerin normal takvim doğrultusunda 2023 yılının Ekim ayında yapılması öngörülüyordu.