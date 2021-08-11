Çin'de Kanada vatandaşına casusluktan 11 yıl hapis cezası

Çin'de Aralık 2018'de tutuklanan Kanada vatandaşı "iş adamı" Michael Spavor, casusluktan yargılandığı davada 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau mahkemenin kararını "kesinlikle kabul edilemez ve haksız" diye niteleyerek kınadı. Trudeau, Spavor'un 2 buçuk yıldır keyfi bir biçimde tutuklu bulunduğunu ileri sürdü, yargılama sürecinin şeffaflıktan yoksun olduğunu ve uluslararası hukukun gerektirdiği asgari standartların dahi karşılanmadığını savundu.

Çin'de Spavor ile bir başka Kanada vatandaşı ve eski bir diplomat olan Michael Kovrig üç yıl önce casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bugün Spavor için görülen duruşmaya ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda diplomat katıldı.

Dandong'daki mahkeme Spavor'u casusluk ve devletin gizli bilgilerini yasadışı olarak başka ülkelere temin etmekten suçlu buldu ve Spavor'u 11 yıl hapse, kişisel mülküne el konulmasına, 50 bin Yuan para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Spavor hakkında sınır dışı kararı verdi ancak bu kararın hapis cezasının infazından sonra mı uygulanacağı henüz net değil.

Çin'de uyuşturucu suçundan ölüm cezasına çarptırılan Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'in temyiz başvurusu da dün mahkeme tarafından reddedilmişti. Kanada Dışişleri Bakanlığı kararı kınayan bir açıklama yapmış, Kanada'daki Çin Büyükelçiliği ise Kanada'yı Çin'in yargı egemenliğini ihlal etmekle suçlamıştı.

Batılı hükümetler bu üç Kanada vatandaşının Çin'deki yargılamalarının halen Kanada'da yargılanan Çinli şirket Huawei kurucusunun kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun davasıyla bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

Meng Wanzhou 2018 yılında Kanada'da ABD'nin İran'a yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle iade talebi üzerine tutuklanmıştı. Kanada'da mahkemenin Meng'in ABD'ye iadesine ilişkin karar vermesi bekleniyor.

ABD ve Kanada Pekin'i Meng'in tutuklanmasına misilleme yapmak ve "rehine siyaseti" izlemekle suçlarken Çin bu iddiayı reddediyor.