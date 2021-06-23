BM'de Kanada'nın yerli asimilasyonu ve çocuk katliamına bağımsız soruşturma talebi

Geçen ay yerli çocuklara yönelik "okul"lardan birinin altında toplu mezarının keşfedilmesi üzerine Kanada'ya karşı Çin ve Rusya da dahil olmak üzere bir ülkeler koalisyonu, trajediye "kapsamlı ve tarafsız" bir soruşturma çağrısında bulundu.

Mayıs ayında, British Columbia eyaletindeki Tk'emlúps te Secwépemc Nation tarafından, 20 yüzyılın sonlarına kadar yerli çocukların zorla asimilasyonu için faaliyet gösteren en büyük yatılı okulun bulunduğu yerde, bazıları üç yaşında olan 215 çocuğun kalıntıları bulundu.

1840'lardan 1990'lara kadar Ottawa'da faaliyet gösteren "yerli okulları" kilise tarafından tarafından yönetiliyordu. Bu "okullarda" 150 bin çocuğun çoğunun maruz kaldığı korkunç fiziksel istismar, tecavüz, yetersiz beslenme ve benzer vahşetler belgelendi. "Okullar" kilise ve devlet tarafından yönetiliyordu.

Kanada'nın Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 2015'te bu okulların faaliyetini “kültürel soykırım” olarak tanıdı.

Çin'in BM misyonunda üst düzey bir yetkili olan Jiang Duan, Salı günü BM İnsan Hakları Konseyi'ne yaptığı açıklamada, "yerli halka, özellikle de çocuklara karşı suç işlenen tüm vakaların kapsamlı ve tarafsız bir şekilde soruşturulması" çağrısında bulundu. Jiang sorumluların adalete teslim edilmesini ve mağdurlara tam bir çare sunmak için çalışma yapılmasını talep etti.

Rusya, Belarus, İran, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Suriye ve Venezuela tarafından desteklenen açıklama, Kanada'nın suistimaller ve hükümet ya da kilise tarafından uzun süredir şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliği konusunda tepkilerin arttığı sırada geldi.

1978'de kapatılmasına rağmen, Kamloops Kızılderili Yatılı Okulu'ndaki 215 çocuğun ölümlerinin, keşfe kadar belgelenmemiş olduğu bildirildi. Daha önce ülke genelinde yatılı okullarada işkence altında 4100'den fazla çocuğun öldüğü tahmin edilirken son keşif bu sayıya dahil edilmiyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “yürek burkan” keşif olarak tanımladığı olay hakkında “ülkemizin tarihinin o karanlık ve utanç verici bölümünün acı bir hatırlatıcısı” demişti.

Bununla birlikte, geçen ay boyunca, yerli protestocular ve insan hakları grupları, hem Ottawa'dan hem de yatılı okulların çoğunluğunu yöneten Katolik Kilisesi'nden özür ve suçluluk kabulü çağrısında bulundu.

Kamloops Kızılderili Yatılı Okulu, okulu çoğunlukla 1816'da kurulan Oblates of Mary Immaculate adlı bir Katolik tarikatı tarafından işletiliyordu.

Kiliseye ve sömürgeci otorite figürlerine yönelik öfke eylemleri geçiğimiz yıl Batı Avrupa ve Kuzey-Güney Amerika kıtalarına damgasını vurmuştu. Bu ayın başlarındaya soykırımcı "okul sisteminin" başlıca mimarlarından biri olarak kabul edilen Egerton Ryerson'ın bir heykeli, Toronto'da kendi adını taşıyan üniversitede düzenlenen bir mitingin ardından göstericiler tarafından devrildi ve başı kesildi.

Vancouver şehrinde, Kraliçe Victoria'nın bir kilisesine ve anıtına, "katiller" ve "kayıtları yayınla" yazıları yazıldı. Yerli grupları kilisenin "okul sistemi" konusunda arşiv materyalleri yayınlamasını uzun süredir talep ediyor.