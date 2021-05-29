Kanada'da bir 'yerli okulu'nda 215 çocuğun cesedi bulundu

Kanada'nın kültürel soykırım politikası çerçevesinde kurduğu okullardan birinin altından en küçüğü 3 yaşında olmak üzere 215 çocuğun cesedi bulundu. Yerli çocukları asimile etmek amacıyla ailelerinden zorla ayırıp kaldıkları "yatılı okullardan" biri olan "British Columbia'daki Kamloops Kızılderili Konut Okulu"ndan cesetler çıkarken söz konusu "okul"da 4 bin 100'den fazla çocuğun öldürüldüğü tespit edildi.

1840'lardan 1990'lara kadar Ottawa'da faaliyet gösteren "yerli okulları" kilise tarafından tarafından yönetiliyordu. Bu "okullarda" 150 bin çocuğun çoğunun maruz kaldığı korkunç fiziksel istismar, tecavüz, yetersiz beslenme ve benzer vahşetler belgelendi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Cuma gününü cesetlerin keşfini "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi.

Söz konusu British Columbia'daki "Kamloops Kızılderili Konut Okulu" 1978'ye kadar faaliyet göstermişti.

Yerli çocukları ailelerinden zorla ayıran Kanada'nın "yatılı yerli okulu" sistemi, 1990'lara kadar devam etmiş ve ancak 2015'te "kültürel soykırım" olarak tanınmıştı.

2008 yılında, Kanada hükümeti sistem için resmi olarak özür diledi.

Bir zamanlar Kanada'nın en büyük yatılı okulu olan yerin arazisine gömülen 215 çocuğun ölümlerinin, o okulda öldürüldüğü tespit edilen 4 bin 100 çocuğa dahil olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.