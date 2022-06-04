Kanada el koyduğu Rus kargo uçağını savaş bitene kadar geri vermeyecek

Kanada, 27 Şubat'ta ülkeye iniş yapıp ertesi gün ülkeden ayrılacak olan Rus kargo uçağının çıkışına izin vermemişti. Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasıyla birlikte 27 Şubat'ta hava sahasını Rusya'ya kapatmıştı.

Rusya'nın Ottawa Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Vladimir Proskuryakov yaptığı açıklamada, Kanada'nın Rusya'nın gönderdiği notaya cevap vermediğini, bunun yerine Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu sonlandırana kadar konuyu dikkate almayacağına dair bir e-posta gönderdiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Rusya'nın Ottawa Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı, "Prensipte bu konunun tartışılamayacağını ve uçağın en azından Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekâtının sonuna kadar burada kalacağını belirttiler. Diplomatik bir yolu tamamen dışlayarak sert bir tavır aldılar" dedi.