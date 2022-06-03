İngiltere: Rusya, Donbas'ta başarılı oldu

Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin bir paylaşımda bulunan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Kiev'i ele geçirme hedefine ulaşamadığını ancak Donbas'ta taktik bir başarı kazandığını kaydetti.

Sky News'te yer alan habere göre, Rusya'nın stratejik hedeflerine ulaşamadığını öne süren Savunma Bakanlığı, bununla birlikte Rus birliklerin Lugansk oblastının yüzde 90'ından fazlasını ele geçirdiğinin de altını çizdi.

'Ukrayna'nın yüzde 20'si işgal altında'

Lüksemburg parlamentosunda bir konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu söyledi ve bunun Lüksemburg, Belçika ve Hollanda'nın yüz ölçümlerine denk olduğuna dikkat çekti.

Tam ölçekli bir savaş yürüttüklerini belirten Zelenskiy, "Bu savaşı kazanırsak tüm Avrupalılar özgürlüklerinin tadını çıkarmaya devam edebilecekler" iddiasında bulundu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak "Avrupa'daki özgürlüğü yok etmek isteyen bu kişi galip gelirse, kıtadaki herkes için karanlık olacak" diye ekledi.