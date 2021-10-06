Kanada Başbakanı'nın kullandığı kısaltma nükleer şifre sanıldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun kullandığı '2SLGBTQQIA+' kısaltması, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede kaybolan ve öldürülen yerli kadınlar, genç kızlar ve LGBT bireylerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trudeau, "İnsanlar ülke genelinde, kaybolan ve öldürülen yerli kadınlar, genç kızlar ve 2SLGBTQQIA+ bireylerini onurlandırmak için mumlar yakıyor. Süren bu trajedinin sonlanması için birlikte çalışmaya, farkındalık yaratmaya ve mücadele etmeye devam etmeliyiz" dedi.

Trudeau'nun LGBT bireyleri için kullandığı 2SLGBTQQIA+ kısaltmasıysa sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.

Kullanıcılar arasında, Trudeau'nun bu kısaltmayla  Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) nükleer şifrelerini yazdığını iddia edenler oldu.

2SLGBTQQIA+, "İki Ruh, Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transcinsiyet, Kuir, Sorgulayan, İnterseks, Aseksüel ve diğerleri"nin kısaltması olarak çok nadir kullanılıyor.

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