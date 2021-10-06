Kanada Başbakanı'nın kullandığı kısaltma nükleer şifre sanıldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede kaybolan ve öldürülen yerli kadınlar, genç kızlar ve LGBT bireylerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trudeau, "İnsanlar ülke genelinde, kaybolan ve öldürülen yerli kadınlar, genç kızlar ve 2SLGBTQQIA+ bireylerini onurlandırmak için mumlar yakıyor. Süren bu trajedinin sonlanması için birlikte çalışmaya, farkındalık yaratmaya ve mücadele etmeye devam etmeliyiz" dedi.

People across the country are lighting candles to honour Indigenous women, girls, and 2SLGBTQQIA+ people who are missing or have been murdered. We must continue to work together, raise awareness, and advocate to end this ongoing national tragedy. #SistersInSpirit pic.twitter.com/cUUmff1ZOd — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 5, 2021

Trudeau'nun LGBT bireyleri için kullandığı 2SLGBTQQIA+ kısaltmasıysa sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.

Kullanıcılar arasında, Trudeau'nun bu kısaltmayla Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) nükleer şifrelerini yazdığını iddia edenler oldu.

2SLGBTQQIA+ are the nuclear codes for NORAD https://t.co/RS0BefBW2u — Darth Apu on MemeCrusade.com (@DarthApuReborn) October 5, 2021

2SLGBTQQIA+, "İki Ruh, Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transcinsiyet, Kuir, Sorgulayan, İnterseks, Aseksüel ve diğerleri"nin kısaltması olarak çok nadir kullanılıyor.