Kanada Başbakanı Carney: ABD ile yakınlık artık bir zayıflık

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile uzun yıllara dayanan yakın ekonomik ilişkilerin artık Kanada açısından bir “zayıflığa” dönüştüğünü söyledi.

Pazar günü yayımladığı yaklaşık 10 dakikalık video mesajda konuşan Carney, Kanada’nın tek bir ülkeye aşırı bağımlılıktan çıkması gerektiğini belirtti. “Dünya daha tehlikeli ve daha bölünmüş halde” diyen Carney, ABD’nin ticaret politikasında köklü bir değişime gittiğini ve gümrük tarifelerini Büyük Buhran döneminden bu yana görülmeyen düzeylere çıkardığını ifade etti.

Carney, “Amerika ile yakın bağlarımıza dayanan eski güçlü yanlarımızın çoğu artık zayıflığa dönüştü. Bunlar düzeltmemiz gereken zayıflıklar” dedi.

Trump’ın çıkışları gerilimi büyüttü

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın hem rakip ülkelere hem de müttefiklere dönük gümrük tarifesi tehditleriyle küresel ticaret ilişkilerini krize sokmasının ardından, ABD-Kanada hattındaki gerilimin yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.

Trump’ın Kanada’nın ABD’nin bir eyaleti olması gerektiğine dair çıkışları da Kanada kamuoyunda tepki yaratmıştı.

1812 Savaşı göndermesi

Carney, video mesajında 1812 Savaşı’nda bugünkü Kanada topraklarını işgal eden ABD güçlerine karşı savaşan Britanyalı komutan General Isaac Brock’u temsil eden bir oyuncak askeri de eline aldı. “Bugünkü durum kendine özgü hissettiriyor olabilir ama daha önce de böyle tehditlerle yüzleştik” diyen Carney, tarihsel göndermeyle Washington’a mesaj verdi.

Parlamento çoğunluğu manevra alanını genişletti

Carney liderliğindeki Liberal Parti hükümeti, bu ay başında yapılan ara seçimlerde parlamentoda çoğunluğu elde etmişti. Bu sonuç, hükümete özellikle ABD ile ticaret ilişkileri gibi başlıklarda daha geniş hareket alanı sağladı. ABD, Kanada ve Meksika arasındaki serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesinin ise temmuz ayında yapılması planlanıyor.

Kanada yeni ortaklık arayışında

2025’te başbakanlık görevine gelen Carney, seçim kampanyasında da ABD’den gelen baskılara karşı sert tutum alma sözü vermişti. Trump ile Carney arasındaki gerilim kısmen yumuşamış ve bazı tarifeler geri çekilmiş olsa da, Kanada yönetimi ABD’ye bağımlılığı azaltmak için Çin gibi ülkelerle ekonomik ilişkileri güçlendirmeye çalışıyor.

Carney son açıklamasında, “Kendimize bakmak zorundayız çünkü tek bir yabancı ortağa güvenemeyiz. Komşularımızdan gelen sarsıntıyı kontrol edemeyiz. Bunun bir anda sona ereceği umuduyla geleceğimizi kuramayız” ifadelerini kullandı.