İngiltere’de 'güvenlik soruşturması' krizi: Starmer ABD Büyükelçiliği ataması nedeniyle hedefte

İngiltere’de İşçi Partisi hükümeti, Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin “güvenlik soruşturması” kriziyle sarsılıyor. Hükümet cephesi, Mandelson’ın üst düzey güvenlik onayını alamadığının Başbakan Keir Starmer’a bildirilmediğini öne sürerken, muhalefet yaşananları doğrudan Başbakanın siyasi sorumluluğu olarak gösteriyor.

Teknoloji Bakanı Liz Kendall, BBC’ye yaptığı açıklamada Starmer’a Mandelson’ın gerekli güvenlik statüsünü aldığı bilgisinin verildiğini söyledi. Kendall, İngiltere'deki güvenlik soruşturmasının Mandelson’a onay vermediğinin biliniyor olması halinde Starmer’ın bu atamayı yapmayacağını dile getirdi. Benzer biçimde hükümetten David Lammy de Başbakanın bu bilgiyi bilseydi Mandelson’ı asla göreve getirmeyeceğini savundu.

Sorumluluk tartışması büyüyor

Muhalefet partileri ise hükümetin savunmasını ikna edici bulmuyor. Muhafazakâr Parti’den Alex Burghart yaşananların esas sorumlusunun Starmer olduğunu söylerken, Liberal Demokrat lider Ed Davey başbakanın “çok katmanlı bir feci muhakeme hatası” sergilediğini belirtti. Reform UK cephesinden Robert Jenrick de Starmer’ın ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını savundu.

Tartışma, Starmer’ın pazartesi günü parlamentoda milletvekillerinin sorularıyla karşı karşıya kalacak olması nedeniyle daha da büyümüş durumda. Hükümet ise sürecin baştan sona “doğru işletildiği” yönündeki önceki açıklamaların, ortaya saçılan yeni bilgiler nedeniyle daha sert biçimde sorgulanmasıyla karşı karşıya.

Dışişleri Bakanlığı ve bürokrasi hattında çatlak

Krizin merkezinde yalnızca siyasi iktidar yok. Dışişleri Bakanlığı bürokrasisinin, güvenlik taramasındaki olumsuz sonuca rağmen Mandelson’ın atanmasına nasıl onay verdiği de tartışılıyor. Hükümetin, Dışişleri Bakanlığı’nın en üst düzey memurlarından Sir Olly Robbins’i bu kriz sonrasında görevden uzaklaştırması da yeni bir çatışma başlattı. Robbins’in müttefikleri, gizli güvenlik soruşturması sürecinin mahiyeti nedeniyle bilgilerin doğrudan paylaşılamadığını savunuyor.

Eski üst düzey bürokrat Helen MacNamara da Robbins’in görevden alınmaması gerektiğini söyleyerek hükümetin yeni süreçleri ve yeni isimleri suçlayarak sorumluluğu dağıtmaya çalıştığını belirtti. BBC ve diğer İngiliz basın organlarına yansıyan bilgilere göre, Robbins’in salı günü Dış İlişkiler Komitesi’nde yeniden ifade vermesi bekleniyor.

Hızlandırılmış onay süreci mercek altında

İçişleri Bakanı Yvette Cooper’ın daha önce Mandelson dosyasında “öncelikli onay” yönteminin kullanıldığını doğruladığı, ancak buna rağmen tam kontrollerin yapıldığını savunduğu aktarılıyor. Yine de İngiliz basınındaki son haberler, asıl sorunun güvenlik soruşturmasının tamamlanmasından önce atamanın ilan edilmesi olduğunu gösteriyor. Hükümet içinden Douglas Alexander da bu sıralamanın “hata” olduğunu kabul etti.

Atama Aralık 2024’te açıklandı, göreve Şubat 2025’te başladı

Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanacağı 20 Aralık 2024’te resmen duyuruldu. Mandelson görevi ise 10 Şubat 2025’te devraldı. Sonradan ortaya çıkan bilgilere göre, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonucu bu süreçte gelmiş olmasına rağmen atama geri çekilmedi.

Krizin büyümesinin nedenlerinden biri de bu. İngiliz basınına göre hükümet içinde artık açıkça kabul edilen sorun, Mandelson’ın isminin büyükelçi olarak duyurulmasının, ayrıntılı güvenlik soruşturması tamamlanmadan önce yapılmış olması. Hükümetten Douglas Alexander da bunun hata olduğunu kabul etti.

Epstein geçmişi yeniden gündemde

Mandelson’ın adı yalnızca güvenlik soruşturmasıyla değil, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle de uzun süredir tartışmalıydı. AP’nin aktardığına göre Mandelson, Epstein’la ilişkileri nedeniyle zaten kamuoyunda tepki çeken bir isimdi. Son tartışmalar bu geçmişi yeniden gündeme taşıdı ve atamanın neden baştan beri böylesine riskli görüldüğünü yeniden hatırlattı.

Bu nedenle mesele, yalnızca bürokratik bir usul tartışması olmaktan çıktı. İngiltere’de muhalefet ve basının önemli bir bölümü, böylesi tartışmalı bir ismin Washington gibi kritik bir göreve gönderilmesini, Starmer hükümetinin siyasal tercihleri ve yargı kapasitesi açısından daha geniş bir kriz olarak değerlendiriyor.

Güvenlik soruşturmasının ayrıntıları hâlâ açıklanmadı

Mandelson’ın neden üst düzey güvenlik iznini alamadığı kamuoyuna açılmış değil. Bireysel güvenlik soruşturması sonuçlarının ayrıntıları bugüne kadar zaten kamusal biçimde paylaşılmıyordu.