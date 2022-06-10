Kamyon şoförü yakıt deposuna asma kilit taktı: 'Kilit vuruyoruz ki mazotumuz çalınmasın'

CHP Milletvekili Özkan Yalım, Uşak'taki kamyon şoförlerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret ettiği bir kamyon şoförünün aracının yakıt deposuna asma kilit taktığını fark eden Yalım, “Depoya kilit takmışsın. Hatta üzerine çaprazlama metal kaynattırmışsın, kaynattıktan sonra bir de asma kilit takmışsın. Niye taktın bu kilidi” diye sordu.

Kamyon şoförü, Yalım’a şu yanıtı verdi:

“Şu anda mazot fiyatları malum 28 lirayı buldu. Biz bunu bu şekilde yapmazsak yarın öbür gün depomuzun kapağını patlatacaklar. Bu depomuz 11-12 bin liraya doluyor. 1 litre değil 100 litre mazotumuz gittiği zaman artık ne bizim kârımız kalacak ne bir şeyimiz kalacak ne evimize ekmek götürebileceğiz. Şartları biliyorsunuz, her şey uçtu gitti. Amacımız nedir; mazotumuz çalınmasın. En son noktamız; artık depolarımıza mazot doldurmayacağız, çalışmayacağız. Mecburen artık kilit vuruyoruz ki mazotumuz çalınmasın.” (ANKA)