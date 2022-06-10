Benzine çok büyük zam

Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılmasını beraberinde getirmeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 18 kuruş, otogaz 55 kuruş zamlanacak.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 28,41 TL’ye, Ankara’da 28,52 TL’ye, İzmir’de 28,53 TL’ye yükselecek.

İki gün önce de motorinin litre fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 27,81 TL'ye, Ankara'da 27,92 TL'ye, İzmir'de 27,93 TL'ye yükselmişti.

İstanbul Anadolu yakasında LPG fiyatı 11 lira 61 kuruştan, İstanbul Avrupa yakasında LPG fiyatı 11 lira 82 kuruştan Ankara'da LPG fiyatı 11 lira 85 kuruştan İzmir'de de LPG fiyatı 11 lira 55 kuruştan satılıyor.

Bu gece itibariyle otogazın (LPG) litre fiyatına 55 kuruş zam bekleniyor. Gelen zammın ardından LPG fiyatının 12 lirayı aşması bekleniyor.