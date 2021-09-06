Kamuda toplu sözleşme yargıya taşındı

AKP'nin yandaş "kamu sendikaları" ile imzaladığı toplu sözleşme yargıya taşındı. Tüm Büro Birlik Sendikası sözleşmenin bazı maddelerinin iptali için Danıştay'da dava açtığını duyurdu.

Tüm Büro Birlik Sendikası Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, imzalanan sözleşmenin uluslararası normlara, anayasa ve kanunlara aykırı olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Bu toplu sözleşme bir kez daha örgütlü mücadelenin önemini ortaya koymuştur. Sendika olarak talebimiz toplu sözleşme ödeneği gibi adlar altında kamu çalışanlarını ayrıştıracak ve 'birlikte mücadele' etmelerini önleyecek, çalışma barışını bozacak yandan sağdan soldan ödemeler değil taban aylıklara yapılacak 'refah payı' artışlarıdır. Tüm Büro Birlik Sendikası olarak bu oyunu bozmak ve hizmet kolumuzdaki tüm kamu çalışanlarının sesi olmak adına 'Toplu Hayal Kırıklığı Sözleşmesinin' ilgili maddelerinin iptali için Danıştay nezdinde dava açmış bulunmaktayız."