AKP'nin sendika oyunu: 'Sadece yandaş sendikalar kalsın' düzenlemesi!

AKP'nin yandaş "kamu sendikalarıyla" imzaladığı toplu sözleşme tepki çekmeye devam ediyor.

Emekçiler açlık sınırında zamlara tepki gösterirken, söz konusu sözleşmenin içinden bir de yandaş sendikaları kayıran madde çıktı.

Üniversite İdari Personel Sendikası (Üni-Per-Sen) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Güzel, kamu emekçilerinin örgütlenme özgürlüğünü hedef alan yüzde 1 dayatmasına karşı soL'a açıklamalarda bulundu.

Ortak bir mücadele organizasyonu olan, 80'e yakın bağımsız sendika ve bir konfederasyonun mutabakatıyla kurulan Kamu Sendikaları Platformu'nun da Yürütme Kurulu üyeliğini yapan Güzel, düzenlemeye ilişkin "AKP iktidarı öncesi sadece kırk bin olan üye sayısını bir milyona çıkartan Memur-Sen ve ortağı Türk Kamu-Sen'in korunmaya çalışıldığı gün gibi ortadadır" derken, "Bağımsız, bağlantısız sendikaların faaliyetlerini yürütemez hale gelerek kapanmaları kaçınılmaz bir hal alıyor" ifadesini kullandı.

'Memur-Sen ve ortağı Türk Kamu-Sen'in korunmaya çalışıldığı gün gibi ortadadır'

Kamu emekçilerinin son toplu sözleşmelerinde dikkat çeken bir madde yer aldı. Bu maddeyle hükümet destekli büyük sendikalar dışındaki kamu sendikalarının önünün kesildiği değerlendirmeleri var. Siz neler söylersiniz bu konuya ilişkin? Nasıl bir düzenlemeden söz ediyoruz...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçen hafta kendi bakanlığının onay verip denetlediği sendikalara "%1'in altında üyesi olan merdivenaltı yapılar" ifadesini kullanması ve aynı masada oturan sözde sendikacıların bu ifadeleri kınamak yerine alkışladığı bir garebetle yüz yüze kaldık.

Bu maddeyle her geçen gün yükselen bağımsız bağlantısız sendikal yapıların önünün kesilmesinin amaçlandığı kadar, AKP iktidarı öncesi sadece kırk bin olan üye sayısını bir milyona çıkartan Memur-Sen ve ortağı Türk Kamu-Sen'in korunmaya çalışıldığı gün gibi ortadadır.

'Bağımsız, bağlantısız sendikaların faaliyetlerini yürütemez hale gelerek kapanmaları kaçınılmaz bir hal alıyor'

Şöyle ki, sözleşmeye yerleştirilen bu madde ile örgütlü olduğu iş kolundaki toplam memur sayısının %1'i oranında üyesi olmayan sendikaların üyelerinin 3 ayda bir 400 TL olarak verilecek toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmaları engelleniyor. Dolayısıyla sendikaları %1 altında kaldığı için bu ödemeden faydalanamayacak emekçiler sendikalarından istifa etmeye zorlanırlarken bugün itibariyle hiçbir sendika üyesi olmayan kamu emekçilerinin de konfederasyon sendikaları çatısı altında toplanmaları amaçlanıyor. Çünkü biliyorlar ki kamu emekçileri yoksullukla mücadele ediyor ve sendika aidatıdan geriye kalacak olan ayda 70-80 TL'ye bile ihtiyacı olacak kadar fakirleşmiş durumda milyonlarca memur var. Hal böyleyken üyelerini kaybedeceği öngörülen bağımsız, bağlantısız sendikaların faaliyetlerini yürütemez hale gelerek kapanmaları kaçınılmaz bir hal alıyor.

'Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı'

Ancak söylemedikleri bir şey var, getirilmeye çalışılan düzenleme T.C. Anayasası'nın 10-17 ve 53 maddeleri ile düzenlenen eşitlik, hukuk devleti olmak, çoğulcu demokrasinin korunması ve örgütlenme özgürlüğü ilkelerine, 4688 sayılı yasaya ve örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı. Dahası Anayasa Mahkemesi ve Danıştay başta olmak üzere bu konuda emsal niteliği taşıyan birçok karar mevcut.

'Bu ikramiye hükümetle masaya oturduğunda sorun çıkarmayacak yandaş sendikaların yetkili kalmasını amaçlamaktadır'

İktidarın sendika üyeliğini teşvik adı altında attığı bu adımın bir tür diğer sendikaları bitirme projesine evrilişine tanık olduk. Böylesi bir düzenlemenin varlığı, yani 135 lira ya da 400 liralık "teşvik" ödemesi gerçekten işçilerin lehine mi, yoksa aleyhine bir nitelik mi taşıyor, buna ilişkin neler söylersiniz?

Toplu sözleşme ikramiyesi de kamu sendikacılığında uygulandığı şekliyle ayrı bir vehamettir. Kamu emekçilerinin sendikalaşmasına teşvik gibi gösterilen "toplu sözleşme ikramiyesi" esasen sendika aidatını kendi öz kaynaklarıyla ödemediği için sendikasını sorgulamayan kitleler yaratmayı amaçlamaktadır. Nasıl olsa parası cebimden çıkmıyor ve bütün sendikacılar aynı diye düşünen çalışanlar bir umut diye tayin, kariyerinde ilerleme v.b. konularda sınırsız vaatlerde bulunan sözde sendikacılardan medet umuyor. Oysa ki aidatlar kamu kaynaklarıyla sübvanse edilmek yerine emekçilerin öz kaynaklarıyla karşılanmış olsa sendika üyesi memurlar kendisi adeta açlığa mahkum edilmişken rezidanslarda ayda 35-40 bin TL maaşla keyif süren sendika ağalarına kolaylıkla sesini yükseltebilecektir. Aslında sorgulayabilse tüm sendika ve sendikacılarında aynı olmadığını içinden geldiği emekçi kitle zenginleşmeden kendisini zenginleştirmeye çalışmayan sendikacılar olduğunu da görecektir. Bu ikramiyenin asıl amacı teşvikten ziyade, hükümetle masaya oturduğunda sorun çıkarmayacak yandaş sendikaların yetkili kalmasını amaçlamaktadır.

Hak mücadelesinde sendikalı emekçi sendikasını kendi özgür iradesi ve gönüllülükle maddi olarak desteklemezse hem mücadeleye katılımı hem de sorgulama inisiyatifi engellemiş oluyor. Maaşından kesilen üyelik aidatinin geri ödenmesinin amacı tam da budur ve maalesef işe de yaramıştır.

'Sekiz ayrı dava açıldı'

Bu düzenlemeye karşı sizin sendikanızın da aralarında bulunduğunuz bir platform kuruldu, bir de eylem yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu konuda ne gibi adımlar atılacak, bir yargı süreci de olacak sanıyoruz?

Platformumuz ilk eylemini 31 Ağustos günü gerçekleştirmişdir ama bu bir son değil başlangıçtır aslında. Kamu Sendikaları Platformu bileşenleri olarak dayatılan adaletsizlik ortadan kaldırılana kadar eylemselliği devam ettirme kararı aldık. Planlamalar yürütme kurulumuz tarafından yapılacak ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Hukuki süreçler ise çoktan başlatılmıştır. Sözleşmenin bazı maddelerinin öncelikle ivedi olarak yürütmesinin durdurulması sonrasında da tamamen iptali için davalar açmaya başladık. Şu anda açılan dava sayısı 8'dir. Bu hususta da ayrıca ortak akıl ve dayanışma ruhu ön plana çıkmış, kapanmaya zorlanan sendikaların ileride yaşayabilecekleri maddi sıkıntılar öngörülerek pilot davalar açılarak diğer sendikaların davaya müdahil olmaları kararı alınmıştır.

'192 sendikayı etkiliyor, örgütsel birliktelikler gündeme gelecektir'

Bu düzenleme kaç sendikayı etkileyecek ve uygulanması durumunda ne gibi bir adım atmayı planlıyorsunuz?

Düzenleme 192 sendikayı etkilemekte ve Kamu Sendikaları Platformu olarak bu sendikaların çok büyük bir çoğunluğunu temsil etmekteyiz. Ve rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki uygulanmasının mümkün olmayacağına inandığımız bu düzenlemede ısrar edilmesi durumunda hukuki ve eylemsel birlikteliğimiz devam ederken örgütsel birliktelikler gündeme gelecektir.

Son olarak diyoruz ki; Türkiye'de kamu sendikacılığı maalesef dostlar alışverişte görsün misali "iktidar güdümlü" sendikalar marifetiyle yürütülmeye çalışılmakta ve emekçiler adeta bu sendikalar tarafından eli kolu bağlı bir vaziyete getirilerek saf dışı bırakılmaya çalışılmaktadır. Ancak herkes tarafından bilinmelidir ki bizler gibi hiçbir yere göbek bağı, diyet borcu olmayan sendikalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada mücadeleyi bırakmayacaktır.