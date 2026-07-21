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Kamuda öncelik dinselleşme: Altı ayda 'dini hizmetlere' 85 milyar lira harcandı

AKP'nin kamu harcamalarına yönelik ajandasında kültür ve spor arka sayfalarda kalırken din hizmetleri yine en önde. Ocak-Haziran 2026 döneminde yapılan 85,4 milyar TL’lik din hizmetleri harcaması, kültür ve spor harcamalarını dörde katladı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 21.07.2026 , 11:18 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 , 11:29

AKP iktidarının toplumsal yaşamı dinselleştirme politikaları bütçe verilerine de yansıdı. 

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde, “Din hizmetleri” için 85 milyar 442 milyon 408 bin TL’lik kaynak kullanıldı.

Ocak-Haziran 2026 döneminde din hizmetleri için yapılan harcama, aylara göre şöyle sıralandı:

  • Ocak: 18 milyar 574 milyon TL
  • Şubat: 13 milyar 359 milyon TL
  • Mart: 13 milyar 848 milyon TL
  • Nisan: 13 milyar 889 milyon TL
  • Mayıs: 13 milyar 878 milyon TL
  • Haziran: 13 milyar 648 milyon TL

Kültür ve spor geride

Din hizmetleri için altı ayda harcanan 85,4 milyar TL’ye karşın kültür hizmetleri için harcanan paranın düşüklüğü dikkati çekti. Genel bütçeden kültür hizmetleri için 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam kaynağın yalnızca 22 milyar 755 milyon 557 bin TL olduğu görüldü.

Bütçeden, “Dinlenme ve spor hizmetleri” için kullanılan kaynak da din hizmetleri için kullanılan kaynağın çok altında kaldı. Dinlenme ve spor hizmetleri için 2026 yılının ilk yarısında kullanılan toplam kaynak kayıtlara, 29 milyar 715 milyon 71 bin TL olarak geçti.

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