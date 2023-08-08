Kamuda etik ihlali raporlandı: Aralarında belediye başkanları, valiler var

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 2022 faaliyet raporu yayımlandı. Rapora göre “hediye alma ve menfaat sağlama, savurganlıktan kaçınma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, saygınlık ve güven” gibi etik ilkeler 106 kez ihlal edildi.

İhlal edenler arasında TBMM Genel Sekreteri, büyükşehir belediye başkanı, vali, teftiş ve denetim kurulu başkanı gibi makamlardaki isimler de yer aldı. En çok etik ihlal yapanlar ise ilçe belediye başkanları oldu.

Rapora göre; en çok ilçe belediye başkanları etik ihlal yaptı. Rapora göre etik ihlali verilen kamu görevlileri şöyle:

İlçe belediye başkanları 33

Genel müdür 18

Kaymakam 8

İl belediye başkanları 8

Kurum başkanı ve başkan yardımcıları 7

Müsteşar, müsteşar yardımcısı 3

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu 3

Büyükşehir belediye başkanları 4

Vali 2

Belediye genel sekreteri 1

Büyükelçi 1

TBMM Genel Sekreteri 1

Teftiş ve denetim kurulu başkanı 1

Rapora göre en çok “saygınlık” ve “güven” konusunda etik ihlali yapıldı. Saygınlık ve güven konusunda yapılan 76 etik ihlali, sırasıyla şu ihlaller takip etti:

74 dürüstlük ve tarafsızlık ihlali, 25 etik ihlal ile savurganlıktan kaçınma ihlali, 21 kamu malları ve kaynaklarının kullanımı ihlali, 16 görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması ihlali, 15 yöneticilerin hesap verme sorumluluğu ihlali, 13 çıkar çatışmasından kaçınma ihlali, 12 hizmet standartlarına uymama ihlali, 8 amaç ve misyona bağlılık ihlali, 7 görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci ihlali, 7 nezaket ve saygı ihlali, 6 halka hizmet bilinci ihlali, 4 hediye alma ve menfaat sağlama yasağı ihlali, 2 bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan ihlali, 2 bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık ihlali, 1 eski kamu görevlileri ile ilişkiler ihlali. (ANKA)