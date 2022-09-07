Kamu taşınmazlarının satışı hızlanıyor

Resmi Gazete'de 5 Belediye Başkanlığı'nın taşınmaz satış ihale ilanları yayımlandı. Belediyeler bu ihalelerde toplam 103 bin 490 m² yüzölçümü büyüklüğündeki taşınmazlarını 470 milyon 752 bin tahmin edilen bedel üzerinden satışa çıkardılar.

Aşağıdaki çizelgede ayrıntısı ile ödeme yöntemleri görülüyor.

Çizelgede Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile kayyım yönetimindeki Diyarbakır-Yenişehir Belediye Başkanlığının, isteklilerine tanıdığı taksitle ödeme kolaylıkları dikkat çekiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilanında, 38 milyon lira tahmin edilen bedel üzerinden satışa çıkarılan taşınmazın bedelinin 23 taksitte; Diyarbakır-Yenişehir Belediye Başkanlığının ilanında ise 313 milyon lira tahmin edilen bedel üzerinden satışa çıkarılan taşınmaz bedelinin, dörtte biri peşin kalanını ikişer ay arayla 4 taksitte ödeneceği belirtiliyor.

Kamu taşınmazlarının satışı, seçimin yaklaşmasıyla hız kazandı.

Kadir Sev’in bugün yayımlanan “Seçim Gölgesinde Yağma” başlıklı yazısında Eylül/Ekim ayında yapılacak ihalelerde Özelleştirme İdaresi'nin 4 milyar liranın üzerinde kamu taşınmazı satmak üzere “yatırımcılara” duyuru yaptığı; 4-5 ve 6 Eylül günlü Resmi Gazetelerde de Çevre Şehircilik Bakanlığı, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin toplam 335 milyon lira bedel belirledikleri taşınmazlarının ihale ilanları yayımlandığı belirtiliyordu.