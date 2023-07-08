Kamu mühendislerinden zam eylemi: 'Denk mesleklerle gelir farkı açıldı'

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları, maaşlarının artırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle bugün Ankara Anıtpark’ta bir araya geldi.

Kamu Mühendisleri Platformu adına açıklama yapan Ahsen Yalçın, “Temmuz maaş zammı düzenlemeleri genel bir düzenleme olduğu için kamu mühendislerine etkisi olmamakla beraber kanunlarca denk sayıldığı meslek grupları ile arasındaki gelir farkı daha da açılmıştır. Kamu mühendisi gelirinin, yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz. Tüm kazanımların emekliliğe yansıtılmasını talep ediyoruz. Emekli mühendislerimiz için de ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Kamu mühendislerinin üstlendikleri görevlerin onlara birinci derecede teknik, mali ve hukuki sorumluluklar yüklediğini belirten Yalçın, ''Bilgi birikiminin, deneyimin, tecrübenin değerlendirilmesi ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşma, mesleki gelişimin düzenlenebilmesi için ‘Mühendislik Meslek Kanunu’ talep ediyoruz'' dedi. (ANKA)