Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Refah payı ile zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin olarak, "Refah payı ile zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"28 Mayıs'taki netice şu an Bayburt'ta kendisini gösteriyor. Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, bahçesiyle, bağıyla, ırmağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bayburtlu kardeşlerimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşasında biz de varız dedi. Rabbim yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde sizlerden tüm Türkiye'ye örnek olacak rekor bir destek bekliyorum.

(Emekli maaşları) Refah payı ile zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.

Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Ticaret Bakanlığımız vatandaşımızdan gelen şikayetleri inceliyor, gerekli işlemler yapılıyor. Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemiz kararlı şekilde sürecek. Maalesef hırsızlar çok, gereken hesabı soracağız."