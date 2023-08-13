Kamu mühendislerinden İstanbul'da eylem: 'Hakkımız olanı istiyoruz'

Kamu Mühendisleri Platformu üyeleri, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle bugün İstanbul’daki Kadıköy İskelesi önünde eylem yaptı. Açıklamada, “Bilgi birikimimizin, deneyimimizin, tecrübemizin değerlendirilmesi ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşma, mesleki gelişimin düzenlenebilmesi için bir ‘Mühendislik Meslek Kanunu’ talep ediyoruz” denildi.

Taleplerinin yazılı olduğu pankartlar ve dövizler taşıyan kamu mühendisleri adına hazırlanan ortak açıklamayı Vedat Yılmaz okudu. Meslek bazlı yapılan düzenlemelerin hiyerarşik yapıyı bozan ücret eşitsizliğine, statüler arasındaki barışın negatif yönde değişmesine, bazı unvanların pozitif ayrışmasına, kamuoyu oluşturamayanların geri planda kalmasına sebep olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

'Kamu mühendisleri en mağdur meslek grubu olmuştur'

Bu yüzden kamu mühendisleri, denk sayıldığı mesleklerin ve daha birçok meslek grubunun gelir olarak çok gerisinde kalmıştır. Hatta amiri olduğu personelden dahi oldukça düşük gelire sahiptir. Kamu mühendisleri en mağdur meslek grubu olmuştur. Yıllardır hakları teslim edilmemiştir. 7’nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde mühendisleri temsil etmek için toplu sözleşme masasına oturanlardan yaşanan mağduriyetin giderilmesi beklenmektedir. Kamu mühendisleri ile ilgili toplu sözleşmede yer alan ‘madde 131: teknik sorumluluk ilave ödemesi, madde 132: meslek kanunu, madde 61: özel hizmet tazminatı, madde 74: ek ödeme oranlarında artış’ maddelerinin kamu mühendislerinin mağduriyetlerini gidermese de eksiksiz kabul ettirilmesi gerekmektedir. Yine hizmet kollarına ait tekliflerde de mühendislere ilişkin ilave ödemelere yer verildiğini görüyoruz. Mühendisler olarak bu ödemeleri yetersiz bulmakla birlikte tüm maddelerin teklif edildiği hâli ile kabulünü ancak iyileştirmeler yönünde atılan ilk adımın bir parçası olarak kabul edebiliriz. Ümit ederiz ki mühendisler de bir sonraki toplu iş sözleşmesinde hak ettikleri iyileştirmeleri alırlar.

'Toplu sözleşme masasından beklentimiz haklarımızın mücadelesinin verilmesi'

Kamu mühendisleri olarak ülkemizin gelişmesi ve çağının ilerisinde olması için gece gündüz faaliyet gösterip ciddi sorumluluklar alıyoruz ve yetkililerden hakkımız olanı istiyoruz. Toplu sözleşme masasından beklentilerimiz yıllardır mücadelesi verilmemiş haklarımızın mücadelesinin verilmesidir. Haklarımızın teslim edilmesidir. Mühendislere hak ettikleri değerin verilmesidir. Kaybolan itibarımızın kazanılmadan masadan kalkılmamasıdır. Mali ve özlük haklarımızın iyileştirilmesidir. Teklif edilen, kabul edilen maddelerden kanunlaşması gerekenlerinde kanunlaştırılması için de mühendisleri temsil edenlerden gerekli mücadelenin verilmesi beklenmektedir. Kariyer meslek grupları arasından oluşan bu gelir adaletsizliğinin giderilmesi için kamuda çalışan tüm mühendislere aldıkları büyük sorumluluğun ve özverili çalışmaların karşılığı olarak ‘teknik sorumluluk ödemesi’ adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kalemi oluşturulmasını talep ediyoruz.

'Mühendislik Meslek Kanunu talep ediyoruz'

Bilgi birikimimizin, deneyimimizin, tecrübemizin değerlendirilmesi ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşma, mesleki gelişimin düzenlenebilmesi için bir ‘Mühendislik Meslek Kanunu’ talep ediyoruz. Ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş zammı düzenlemeleri genel düzenlemeler olduğu için kamu mühendislerine etkisi olmamakla beraber kanunlarca denk sayıldığı meslek grupları ile arasındaki gelir farkının daha da açılmasına sebep olmuştur. Kamu mühendisi gelirinin yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz. Tüm kazanımların emekliliğe yansıtılmasını ve emekli mühendisler için de ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, iç mimar ve bu mesleklerin kamudan emekli olanlarının mağduriyetlerin giderilmesi, sorunlarının çözülmesi, haklı taleplerin karşılanması için devlet yetkililerine sesleniyoruz.” (ANKA)