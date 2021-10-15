Kamu kurumları taşınmaz satma yarışına girdi

Ülkeyi yöneten AKP’li kadronun geleceğinin belirsizleşmesiyle son aylarda kamu taşınmazlarının satılmasına hız verilmiş olması dikkat çekiyor.

Dün ve bugün (14-15 Ekim 2021) Resmi Gazetede Belediye, İl Özel İdareleri ile Hazine mülkiyetindeki taşınmazların satılmasına ilişkin çok sayıda ihale ilanı yayımlandı. Satışlardan en az 653,8 milyon lira gelir bekleniyor.

Dün CB kararıyla onaylanan Gebze Dilovası’ndaki EÜAŞ’a ait Doğalgaz Kombine Çevrim Santralının 157 milyon liraya özelleştirilmesi kararını da eklediğimizde iki gün içindeki satılan kamu varlığının tutarı 810 milyon lirayı aşıyor.

İhaleye çıkarılan kamu taşınmazlarının ayrıntılı listesi aşağıdadır.

14 Ekim 2021 RG'de yayımlanan taşınmaz satış ilanları







