Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleyen "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü"nü açıkladı.
Erdoğan, "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor" dedi.
"Kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan şöyle konuştu:
- "Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.
- Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz.
- Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz.
- Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz.
- Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz.
- Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuzda enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var."