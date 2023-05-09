Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleyen "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü"nü açıkladı.

Erdoğan, "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor" dedi.

"Kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan şöyle konuştu: