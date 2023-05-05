Kamu işçilerine yönelik zammın bugün netleşmesi bekleniyor

Bakan Bilgin'in bugün saat 14.30'da Türk-İş ve Hak-İş ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından kamu işçilerine yönelik zam oranının açıklanması bekleniyor.

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş ile bugün saat 14.30'da görüşecek.

Kamuda çalışan 700 bin kişiyi ilgilendiren kamu işçilerine yönelik zam oranının, görüşme sonrasında ortak mutabakatla açıklanması bekleniyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullanmıştı.

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