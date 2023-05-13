Kamu işçilerinden bordro protestosu

Hafta başında kamu işçileri için açıklanan yüzde 45 zam oranları sonrasında Türk Harp-İş Sendikası üyesi işçiler sendikanın Muğla İl Temsilciliği kapısına zam oranlarını ve sendika yönetimini protesto ederek bordrolarını astılar.

"Aslında ülkemizde yoksulluğun ve sömürünün yegane sebeplerinden biri de ilkeli sınıf sendikacılığının terk edilmesidir. Sermaye sınıfı, hükümet ve sarı sendikacılar ele ele işçi sınıfını sömürüyorlar" diyerek eylemlerini kamuoyuna duyuran işçiler bir de açıklama metni yayınladı.

İşçilerin yayınladığı açıklamanın tam metni şöyle;

"Bizler Türk-İş bağlı Harb-iş Sendikası üyesi işçileriz. Bildiğiniz üzere Kamu Çerçeve Protokolü yüzde 45 gibi düşük bir anlaşmayla imzalandı. Kendi işverenimizle idari konuların bağıtlandığı sözleşmemiz devam ediyor. Kamu işçileri olarak ücretlerimizdeki erimeyi bile karşılamayan bu protokolü kabul etmemiz mümkün değil. Maaşlarımız alım gücü bakımından yüzde 300'den fazla erimişken, sarı sendikaların bu tutumuna sessiz kalmamız beklenemezdi. Durumu protesto etmek için maaş bordrolarımızı sendikamızın il temsilciliğine astık. Daha önce Ankara'daki işçi arkadaşlarımız Türk-İş ve Harb-İş genel merkezinin önünde sendikalara rağmen ses yükseltmişlerdi.

Aslında ülkemizde yoksulluğun ve sömürünün yegane sebeplerinden biri de ilkeli sınıf sendikacılığının terk edilmesidir. Sermaye sınıfı, hükümet ve sarı sendikacılar ele ele işçi sınıfını sömürüyorlar...

Mücadele sürecek, ve öfkemiz umudumuz olacaktır..."