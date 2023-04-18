İşçiler, enflasyonun altında ücret talep eden Harb-İş'in basın açıklamasını terk etti

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda Türk-İş'e bağlı Türk Harb-İş Sendikası "İnsanca ücret, vergide adalet" talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.
Basın açıklamasındaki bir grup işçi, sendikaya yönelik “Bizi temsil etmiyorsunuz” diyerek, “Sarı sendika istemiyoruz” sloganı attı. Türk Harb-İş Sendikası'nın enflasyonun altındaki ücret talebine tepki gösteren işçiler, sloganlar eşliğinde basın açıklmasını terk etti.
İşçiler, TKP milletvekili adayı ile görüştü
Türkiye Komünist Partisi'nin Muğla Milletvekili Adayı Avukat Ahmet Aksüt, basın açıklamasına tepki göstererek alanı terk eden işçilerle bir araya gelerek işçilerle görüştü.
İşçilerin bordrolarını inceleyen Aksüt, "TKP Muğla İl Örgütü olarak konunun takipçisi olacağız" dedi.