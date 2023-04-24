Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin hazine borcu iki yılda ikiye katlandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) Hazine’ye olan borçlarında çarpıcı artış yaşandı. Yönetim kadrosundaki AKP isimlerle dikkat çeken TCDD, en fazla borçlanan kurum oldu.

Birgün’de yer alan habere göre yalnızca TCDD’nin borcu, dört KİT’in toplam Hazine borcunun yüzde 87’sini oluşturdu. Hazine borcu olan KİT’ler listesinde ilk sırada yer alan TCDD’nin 5,9 milyar liralık borcunun 2,8 milyar lirasının vadesinin geçtiği belirtildi.

31 Mart itibarıyla dört adet KİT’in toplam Hazine borcu, 6 milyar 834 milyon liraya ulaştı. KİT’lerin borç bakiyeleri şöyle sıralandı:

TCDD: 5,9 milyar lira

TEİAŞ: 732 milyon 42 bin lira

EÜAŞ: 107 milyon 880 bin lira

BOTAŞ: 13 milyon 169 bin lira

İki yılda 3,3 milyar lira arttı

BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ ve TCDD’nin Hazine borcunda yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti. 2018 yılında 3 milyar 307 milyon liralık Hazine borcu bulunan dört KİT’in, 2019-2023 (Ocak-Mart) dönemindeki borçları yıllara göre şöyle kaydedildi: