Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin hazine borcu iki yılda ikiye katlandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) Hazine’ye olan borçlarında çarpıcı artış yaşandı. Yönetim kadrosundaki AKP isimlerle dikkat çeken TCDD, en fazla borçlanan kurum oldu.
Birgün’de yer alan habere göre yalnızca TCDD’nin borcu, dört KİT’in toplam Hazine borcunun yüzde 87’sini oluşturdu. Hazine borcu olan KİT’ler listesinde ilk sırada yer alan TCDD’nin 5,9 milyar liralık borcunun 2,8 milyar lirasının vadesinin geçtiği belirtildi.
31 Mart itibarıyla dört adet KİT’in toplam Hazine borcu, 6 milyar 834 milyon liraya ulaştı. KİT’lerin borç bakiyeleri şöyle sıralandı:
- TCDD: 5,9 milyar lira
- TEİAŞ: 732 milyon 42 bin lira
- EÜAŞ: 107 milyon 880 bin lira
- BOTAŞ: 13 milyon 169 bin lira
İki yılda 3,3 milyar lira arttı
BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ ve TCDD’nin Hazine borcunda yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti. 2018 yılında 3 milyar 307 milyon liralık Hazine borcu bulunan dört KİT’in, 2019-2023 (Ocak-Mart) dönemindeki borçları yıllara göre şöyle kaydedildi:
- 2019: 3 milyar 520 milyon lira
- 2020: 4 milyar 209 milyon lira
- 2021: 5 milyar 595 milyon lira
- 2022: 6 milyar 721 milyon lira
- 2023 (Ocak-Mart): 6 milyar 834 milyon lira