Kamu ihaleleri cazibesini yitirdi: TOKİ'nin 100’ü aşkın yapım ihalesi iptal edildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 'açık ihale' yöntemini benimsediği çok sayıda ihalesi istekli çıkmaması nedeniyle iptal edilmeye başlandı. Yükselen inşaat maliyetleri ve yaklaşan seçimlerin sebep olduğu düşünülen talep eksiliği nedeniyle yılın başından bu yana sadece TOKİ'nin 100’ü aşkın yapım ihalesi iptal edildi.
BirGün'de yer alan habere göre, verilen teklifin maliyetin üzerinde olması ya da deprem nedeniyle yeniden planlama gerekçesiyle iptal edilenler ihaleler de oldu. Ancak ihalelerin büyük bölümü hiçbir müteahhit talip olmadığı için iptal edildi.
İptal edilen ihaleler arasında zemin etüdü çalışmaları, konutlar, okullar, camiler, altyapı işleri, kentsel dönüşüm projeleri de yer aldı.
İstekli çıkmadığı ya da teklifin ödeneğin üzerinde olması nedeniyle iptal edilen ihalelerden bazıları şöyle:
- Türkiye genelinde yapılacak olan toplu konut projeleri imar planına esas jeolojik jeoteknik jeofizik etüt raporu hazırlanması
- Marmara, Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılacak toplu konut projeleri için zemin etüt raporu hazırlanması
- Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Fatih mahallesi 697 konut, 1 adet ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi
- Erzincan Refahiye ilçesi 214 adet konut, ticaret merkezi ve cami inşaatları
- Ordu Akkuş ilçesi Çaldere mahallesi(Akkuş İMKB YBO kız pansiyonu) 140 öğrenci kapasiteli pansiyon binası inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi
- İzmir Gaziemir ilçesi Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu 1 adet cami, Güzelbahçe ilçesi MSÜ KHO Maltepe yerleşkesi 1 adet cami ve Urla ilçesi MSÜ KHO ATAT Bölge Birlik Komutanlığı 1 adet cami inşaatı
- Manisa Turgutlu ilçesi 5. Mıntıka mahallesi 24 derslikli eğitim binası ve 200 kişilik öğrenci pansiyonu
- İstanbul Maltepe ilçesi Atışokulu mahallesi 3 etap 577 konut ve 16 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi
- Van Başkale ilçesi 221 adet konut, 1 adet ticaret merkezi ve 1 adet cami inşaatları
- Erzurum Yakutiye ilçesi Gölbaşı mahallesi kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 391 adet konut ve 1 adet ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi
- İstanbul Başakşehir ilçesi Altınşehir mahallesi 1 adet ilkokul ve 1 adet ortaokul inşaatı, Şahintepe mahallesi 1 adet ilkokul ve 1 adet ortaokul inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal işi
- Diyarbakır Çüngüş ilçesi 132 adet konut, 4 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi