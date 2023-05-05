Kamu ihaleleri cazibesini yitirdi: TOKİ'nin 100’ü aşkın yapım ihalesi iptal edildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 'açık ihale' yöntemini benimsediği çok sayıda ihalesi istekli çıkmaması nedeniyle iptal edilmeye başlandı. Yükselen inşaat maliyetleri ve yaklaşan seçimlerin sebep olduğu düşünülen talep eksiliği nedeniyle yılın başından bu yana sadece TOKİ'nin 100’ü aşkın yapım ihalesi iptal edildi.

BirGün'de yer alan habere göre, verilen teklifin maliyetin üzerinde olması ya da deprem nedeniyle yeniden planlama gerekçesiyle iptal edilenler ihaleler de oldu. Ancak ihalelerin büyük bölümü hiçbir müteahhit talip olmadığı için iptal edildi.

İptal edilen ihaleler arasında zemin etüdü çalışmaları, konutlar, okullar, camiler, altyapı işleri, kentsel dönüşüm projeleri de yer aldı.

İstekli çıkmadığı ya da teklifin ödeneğin üzerinde olması nedeniyle iptal edilen ihalelerden bazıları şöyle: