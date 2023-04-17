Kamu hastanesinin kemoterapi ilaç hazırlama sistemi ihalesi tanıdıklara gitti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre 6 Şubat'taki depremlerin ardından iki bloğu ağır hasar alan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, '9 aylık kemoterapi ilaç hazırlama sistemi ihalesi' açtı.

BirGün’den Okan Yücel’in haberine göre, ihale, 2 milyon 620 bin TL bedelle Biodal İç ve Dış Tic. A.Ş’ye verildi. Şirketin yönetim kurulunda yer alan Şükrü Kamal, iktidardan çok sayıda ihale alan İnkur Gıda’da müdür olarak görev yapıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yer alan kamu hastanesi tarafından açılan '9 aylık kemoterapi ilaç hazırlama sistemi ihalesini' alan firmanın yönetim kurulu üyelerinden Şükrü Kamal, 20 yıldır İnkur Gıda’da da yöneticilik yapıyor. Şirket, Hüseyin Pehlivan ve Atila Ersan tarafından kurulduktan yaklaşık 5 ay sonra Kamal da firmaya ortak oldu.

İnkur Gıda hükümete yakınlığıyla biliniyor. Şirketin kurucularından Hüseyin Pehlivan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın seçim kampanyasında 'danışman' olarak görev yapmıştı. Atila Ersan ise Topbaş yönetimindeki İBB’den gıda alım ihalesi alan KİM, BURDA ve Ersan gibi market zincirlerinin yöneticiliğini yaptı.

İnkur Gıda, 2004 özellikle ilk kurulduğu yıllarda İBB'den aldığı ihalelerle dikkat çekiyordu. Örneğin 2004 yılında 300 bin kolilik 15 trilyon lira muammen bedelli ‘gıda alımı’ ihalesi İnkur'a verilmişti.

'Her ihalede yüzde 20 iş artırımı'

Ancak şirket hakkında başka iddialar da bulunuyor. Aykut Küçükkaya’nın 2014’te Cumhuriyet’te yayımlanan haberinde atıfta bulunduğu denetçi raporlarına göre İnkur’un aldığı her ihalede yüzde 20 iş artırımı yapılarak şirkete haksız kazanç sağlandığı ve kamunun zarara uğratıldığı da belirtildi.

Söz konusu rapora göre Şükrü Kamal, 5,5 yıl boyunca Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Nihat Tosun’a oldukça yakın bir isimdi.

Atila Ersan ve Şükrü Kamal, 10 yıldan uzun zaman İnkur'daki ortaklıklarına devam ettiler. Ticaret Sicil Gazetesi’nin kayıtlarına göre Kamal, 4 Temmuz’a kadar müdür olarak görev yapacak.