Hulusi Akar’dan ‘vur de vuralım’ açıklaması: 'Başka manalar çıkarıldı'

AKP'den Kayseri Milletvekili adayı olarak gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, partisinin aday tanıtım toplantısında askeri operasyonlardan bahsettiği sırada yükselen "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarını "Onun da zamanı gelecek, bekleyin" karşılığını vermişti.

Kalabalığa verdiği yanıt eleştirilere neden olan Akar'a TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Silahlı kuvvetlerin başındaki kişi bunu derse soru da şu olur: Ülkeyi mi savaşa sokacaksın, ülkede mi savaş çıkaracaksın?" sözleriyle tepki göstermişti.

'Çarpıtmadır, gaflettir'

Akar, tartışma yaratan sözlerine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

“Biz terörle mücadele dedikçe bu teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor” diyen Akar, “Hayretle, üzüntüyle takip ediyoruz. Sözlerimden başka manalar çıkarmak iyi niyet değildir. Çarpıtmadır, gaflettir” diye konuştu.