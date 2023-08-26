Kamu emekçilerinin zammına karar verecek kurul toplandı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon kamu emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde genel zam oranında anlaşma sağlanamaması üzerine uzlaşılamayan maddeleri karara bağlayacak ve maaş zammını belirleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ilk toplantısını bugün yapıyor.

Toplantı saat 10.30'da Sayıştay'da başladı. Çalışmalarına bugün başlayan kurulun zamlara ilişkin nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. Kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar arasında 11 hizmet kolunda anlaşma sağladı. Mutabakat sağlanamayan maddeler için müzakerelerin sona ermesiyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi.

Hükümetin teklifi

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'ta yaptığı ilk teklifte 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.