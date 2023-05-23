Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor

Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.

Yapılandırma yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Kamuya olan birçok başlıktaki borç yapılandırmaya girdi.

Cumhurbaşkanı'na başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisi veriliyordu.

NTV'de yer alan habere göre haziran sonuna kadar yapılandırmada başvuru süresini uzatmak üzere bir çalışma başlatıldı.