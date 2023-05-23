AKP'den seçim öncesi gaz adımı: Hane başına yüklenmeye başladı

Seçim öncesi “Karadeniz'de yerli ve milli gaz bulundu” diyerek parası ödenmemiş ithal Rus gazını bedava dağıtmaya başlayan AKP iktidarından yeni bir hamle daha geldi. İktidar, ikinci tur seçimlerine giderken şimdi de hane başına 800 TL ile 1000'er TL'lik bedava gaz yüklemeye başladı. Bedava gaz müjdesini de yine özel doğalgaz dağıtım şirketleri telefon mesajıyla milyonlarca konut abonesine veriyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, söz konusu şirketler apartman yönetimleriyle konut abonelerine müjdeyi, “Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde bedeli devlet tarafından karşılanan … metreküp doğalgaz miktarı kartınıza/sayacınıza yüklenmiştir. Karadeniz gazımız hayırlı olsun” ifadelerinin yer aldığı mesajla veriyor. İktidar seçim öncesi, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar konutlarda tüketilen 25 metreküpe kadar gaz ile 24 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar olan dönemde tüm doğalgaz tüketiminin parasının Hazine tarafından ödeneceğini ilan etmişti. Seçimlerin ikinci tura kalması üzerine, 31 Mayıs beklenmeden abonelerin hesaplarına şimdiden bedava doğalgaz yüklenmeye başlandı.

Ankara'da bir abonenin doğalgaz yükleme işlemine ait faturada, tüm detaylara yer verildi.

Hane başına yaklaşık 140 ile 170 metreküp

Vatandaş, şirketlerden gelen, “Sayın … nolu abonemiz. Okuma soncu tespit edilen …. metreküp doğalgaz tüketiminiz Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde bedeli devlet tarafından karşılanmak üzere ilk gaz alımınızda doğalgaz kartınıza yüklenecektir. Karadeniz gazımız hayırlı olsun” mesajının doğruluğunu anlamak için kartına, 50 TL'lik gaz yüklemesinin ardından, bu kez şirket de aynı karta bedava gaz yüklemesi gerçekleştiriyor. Yüklenen bedava gaz hane başına yaklaşık 140 ile 170 metreküpü (yaklaşık 800 TL ile bin TL) buluyor.