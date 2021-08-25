Kamala Harris Vietnam'da Çin'i hedef aldı

ABD'nin Afganistan'dan tahliye operasyonları sürerken ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Asya turu kapsamında dün Singapur'da bugün de Vietnam'da Çin'i hedef aldı.

Bugün Hanoi'de iki diplomatta "Havana sendromu" görüldüğü iddiaları yüzünden birkaç saat gecikmeli olarak Vietnam'a giden Harris, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Güney Çin Denizi'nde Çin'in "zorbalık" yaptığını ileri sürerek Vietnam'ı buna meydan okumaya çağırdıklarını söyledi.

Vietnam Cumhurbaşkanı Nguyen Xuan Phuc ile görüşmesi sırasında Harris "Vietnam ile kurala dayalı uluslararası seyrüsefer serbestisini korumak için yakından çalışacağız. Bu konuyu ve onun Güney Çin Denizi ile bağlantısını ciddiye alıyoruz" dedi.

Harris "Pekin'e karşı bu konuda baskıyı artırmanın yollarını bulmamız gerek" diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı ayrıca ABD'nin Vietnam'a 1 milyon doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı bağışlayacağını söyledi. Phuc ise bu yardımın "gerçekten değerli ve anlamlı" olduğunu belirtti.

Vietnam'dan Çin'e: Pekin'e karşı ittifaka katılmayacağız

ABD'nin Çin'i bölgede kuşatma çabasında Güney Çin Denizi anlaşmazlığını kullanırken, Singapur ve Vietnam yönetimlerinin Çin'den gelecek bir tepkiyi hesaba katmadan ABD ile işbirliğinin kapsamını genişletmeye yanaşmayacağı yorumları yapılıyor.

Harris'in ziyareti öncesinde Vietnam'ın Başbakanı Pham Minh Chinh, Çin'in Hanoi Büyükelçisi ile görüştü. Vietnam resmi haber ajansı bu görüşmede Hanoi'nin Pekin'e karşı bir ittifaka katılmayacağını ilettiğini duyurdu.

Çin'den Harris'e tepki

Harris dün de Singapur ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Çin'in Güney Çin Denizi'nde "baskı, sindirme ve hak iddialarına" devam ettiği ifadesini kullanmış ve "Pekin'in eylemleri kurala-dayalı düzeni baltalıyor ve ülkelerin egemenliğini tehdit ediyor" diye konuşmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Kamala Harris'in "kurala dayalı düzen" sözlerine "ABD liderliğindeki düzen" diyerek tepki göstermişti. ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecini hatırlatan Wang "ABD kendi önceliğini korumak için herhangi bir bedel ödemeden başka ülkeleri karalayabilir, baskı altına alabilir, zorlayabilir ve zorbalık yapabilir. ABD'nin istediği düzen budur. ABD her zaman kendi bencil, zorba ve hegemonik tavrını meşrulaştırmak için kuralları ve düzeni kullanıyor ama şimdi hâlâ ona inanan var mı?" demişti.