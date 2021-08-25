Çin eğitim müfredatına 'Şi Cinping düşüncesi'ni ekledi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Çin karakteristikli sosyalizm" üzerine düşünceleri ülkenin eğitim müfredatına eklendi.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'da yer alan habere göre, Çin Eğitim Bakanlığı "Yeni Bir Çağ için Çin Karakteristikli Sosyalizm Üzerine Şi Cinping'in Düşüncesi" başlığının müfredata eklenmesi için bir kılavuz yayımladı.

Yapılan açıklamada bu içeriğin temel, mesleki ve yüksek eğitim müfredatına eklemleneceği belirtildi.

Çin Eğitim Bakanlığı ayrıca "Parti liderliği", "ulusal savunma eğitimi", "can güvenliği ve sağlık" gibi içeriklerin de müfredata eklenmesi için çalışıldığını duyurdu.