Kalkandelen: Antiemperyalist, kamucu, laik ve sınıf eksenli bir siyaset için ilkelere sahip çıkın

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, ittifak ve ilke tartışmalarına dair bir yazı kaleme aldı.

"Siyasette ittifak, ilkelerde ve programda anlaşanların yan yana gelip güçlerini birleştirmesidir" diyen Kalkandelen, SOL Parti ve TKP'nin açıklamarına atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sol Parti, antiemperyalist, kamucu ve laik bir sınıf mücadelesi için devrim niteliğinde dönüşümü hedeflediğini, ana meselesinin bu olduğunu belirtiyor.

TKP’nin seçimleri de kapsayan ittifak politikasının üç tane ilkesi olduğunu, bunlarda ortak bir doğrultuları olmayan kimseyle ittifak yapmayacaklarını da Okuyan açıkladı. Nedir o üç ilke? Sınıf eksenli bir siyaset, laiklik meselesinde net bir tavır ve emperyalizme karşı duruş.

Durum buyken, dürüst davranıp solun vazgeçmemesi gereken ilkelere sahip çıkanlara vurmak yerine, neden solu buluşturmak için çağrı yapan HDP’nin laiklik ve emperyalizm konusundaki tutarsızlıkları sorgulanmıyor?

Tutarsızlıklar bunlarla da kalmıyor. Fethullah Gülen’in “İmkân olsa mezardakileri bile kaldırarak referandumda ‘Evet’ oyu kullandırmak lazım” dediği 2010 referandumunda boykot kararı ile AKP’ye dolaylı destek veren, Gezi’de darbe gören, 4+4+4 ile laikliğin canına okunurken sadece izleyenlerin, Cumhuriyet ve laiklik düşmanı gerici Şeyh Sait ve Said Nursi’yi sahiplenenlerin özeleştiri yapıp bugün durdukları yeri netleştirmeleri gerekir.

Uzatmayayım ama şunun altını çizeyim:

Ülkede ilkesiz siyaset almış başını giderken Sol Parti ve TKP’nin laiklik, kamuculuk, antiemperyalizm ve sınıf temelli devrimci mücadeledeki ısrarı geleceğe dair umuttur. Türkiye’nin ihtiyacı, bu ilkesel birlikteliği kuracak bir ittifaktır."