Kalın'dan Yeniden Refah Partisi açıklaması: 6284 yasası gündeme gelmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP ile Yeniden Refah Partisi arasında yapılan ittifak müzakerelerinde 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun gündeme gelmediği belirtti.

İbrahim Kalın NTV'de yayınlanan programda iki parti arasındaki ittifak görüşmelerini şu sözlerle aktardı:

"Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bir lider diplomasisi devreye girdi. Yeniden Refah Partisi'yle ilkeler konusunda anlaşıldı. Belli ilkeler üzerinde müzakereler yapılıp sonuca varıldı. Kamuoyunda iddia edildiği gibi milletvekilliği pazarlığı ve 6284 yasası gibi konular gündeme gelmedi. Cumhurbaşkanımızın Yeniden Refah Partisi'yle doğrudan bir teması oldu. Sayın Erbakan'la bir görüşmesi de oldu.

Müzakereleri sonlandıran ve sonra tekrar başlatan konu 6284 yasası değildi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde taviz asla söz konusu olamaz ve gündeme gelmez. Konu çok yönlü olarak bütünüyle ele alınmalı. Yalnızca yasayla kadına şiddet önlenemez."

'Diploma her seçin gündeme geliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının bulunup bulunmadığına yönelik soruları eleştiren Kalın, "Her seçim döneminde bu konu gündeme geliyor. Cevabı verilse de gündeme taşıyanlar var. Bu kadar bilgi, belge ortaya konduktan sonra hala bunun tartışılıyor olması eğer siyasi kaygıyla yapılıyorsa siyasi bir kayıptır. Buradan bir yıpratma siyaseti izleyelim, milletin zihnine bir şüphe düşürür müyüz gibi bir niyetle hareket ediyorlarsa bilgiler belgeler ortada Marmara Üniversitesi açıklama yaptı, İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Bu tür hamleler siyasetin seviyesini düşürüyor." ifadelerini kullandı.