Kalın'dan Tunus'ta Nahda liderinin tutuklanmasına tepki: 'Endişe verici'

Müslüman Kardeşler'in Tunus kolu olarak bilinen Nahda Hareketi lideri, Tunus'un eski Meclis Başkanı Raşid Gannuşi 17 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından bugün sabaha karşı tutuklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Gannuşi'nin tutuklanmasına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Kalın "Tunus’ta, Ennahda Partisi lideri ve Halkın Temsilcileri Meclisi eski Başkanı Raşid Gannuşi’nin Kadir gecesi gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklanması, demokratik süreçlere darbe vuran endişe verici bir gelişmedir" diye yazdı.

İbrahim Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kararın dost ve kardeş Tunus’un barış, huzur ve istikrarına katkı sunmayacağını düşünüyoruz.

Kararın gözden geçirilerek kucaklayıcı bir siyasi ortamın tesis edilmesinin, özellikle bayram arifesinde toplumsal barış ve siyasi istikrar için kritik önemde olduğuna inanıyoruz."