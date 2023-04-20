Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi tutuklandı

Müslüman Kardeşler'in Tunus'taki kolu olarak bilinen Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 48 saatlik gözaltı süresinin ardından tutuklandı.

17 Nisan’da güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alınan Gannuşi, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesi tarafından bugün sabaha karşı tutuklandı.

Nahda Hareketi’ne mensup avukat Habib Bin Sidhum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi’nin beraberindeki 11 kişinin daha soruşturma dosyasında yer aldığını ve soruşturmanın “devlet güvenliğine karşı komplo” dosyası kapsamında olduğunu kaydetti.

Gannuşi’nin beraberinde gözaltına alınan Nahda Hareketi liderlerinden Muhammed el-Kumani ile Bilkasım Hasan ile diğer 6 Nahda Hareketi üyesinin aynı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

'Siyasal İslam ortadan kaldırılırsa iç savaş çıkar' dediği iddia ediliyor

Mosaiqu FM radyosu, Gannuşi'nin gözaltına alınmasına dair verdiği haberde "Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması arka planında sorgulanmak üzere alındığı" bildirilmişti. Söz konusu kayıtta, Gannuşi'nin "Tunus'ta siyasal İslam ortadan kaldırılırsa, ülke iç savaş tehdidiyle karşı karşıya kalır" dediği iddia ediliyor. Tunus medyasına konuşan içişleri bakanlığından bir kaynak da, Gannuşi'nin gözaltına alınmasının bu ifadelerle bağlantılı olduğunu doğrulamıştı.