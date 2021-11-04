Kalın'dan S-400 açıklaması: İddiaların aslı astarı yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

S-400'lerin İncirlik'e taşındığı iddialarına ilişkin Kalın "Aslı astarı yok" ifadesini kullandı. Kalın "Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler" dedi.

ABD'den satın alınmak istenen F-16'lar konusunda ise Kalın "Bizim ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. Cumhurbaşkanımız da pek çok defa bunun altını çizdi. F-35 sorunu şu anda çözülemiyorsa bizim vakit kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Bunu F-16’lar üzerinden telafi etme yoluna gidebiliriz. Amerika yönetimi de şu ana kadar buna olumlu bir tutum sergiledi" diye konuştu.

"Bizim birinci tercihimiz F-35 programında bulunmaktır" diyen Kalın, "ABD kongresinde Hindistan'a istisna getirilmesi konuşuluyor. Bu mesele sadece tek taraflı, Rusya'dan silah alan ülkeler yaptırıma tabi ise o ülkelere neden istisna yapılıyor, bunu sormak en doğal hakkımız. CAATSA yaptırımlarından dolayı Türkiye’nin F-35 programının dışına çıkarılmış olması haksız, hukuksuz bir uygulamadır" dedi.

'Kongre üyeleri Türkiye'nin önemini kısa sürede kavrarlar'

Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ABD Kongresi'ne atıfta bulunan Kalın "Kongrede ilgili senatörler, komite, komisyon üyeleri Türkiye'nin önemini kısa sürede kavrarlar. Afganistan, Doğu Akdeniz, Suriye, Kafkaslar'ın hepsinde Türkiye var. Bu çerçevede kongre üyeleri, politika yapıcılar Türkiye'nin önemini hak ettiği şekilde görürler" diye konuştu.

'Biz zaten Suriye'de sahadayız'

Suriye'ye olası bir operasyon sorusu üzerine ise Kalın "Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz onu hep söylüyor, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’ İhtiyaçlar çerçevesinde bunun hesapları Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat birimlerimiz tarafından yapılır. Biz zaten Suriye’de sahadayız." dedi.

Kalın "Orada bulunmamızın sebebi, biliyorsunuz tezkere yenilendi, sınır güvenliğini sınırın ötesinde inşa etmek temel önceliğimiz. PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı güvence altına almamız bizim önceliğimiz. Buradan ülkemize gelecek tehditlere kimden gelirse gelsin asla müsamaha edilmeyecektir. TSK, her zaman teyakkuz halindedir" diye konuştu.

'Rusya ve Ukrayna ile sürekli temas halindeyiz'

Karadeniz'deki gerilime ilişkin Rusya ve Ukrayna ile temas halinde olduklarını söyleyen Kalın "Biz bölgede Ukrayna ile Rusya arasında askeri çatışma ve gerilim yaşanmasını da arzu etmiyoruz. Bunun için de Rus ve Ukrayna tarafı ile sürekli temas halindeyiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyoruz ve saygı duyulmasını bekliyoruz. Yeni diyalog kanallarının kurulmasını her seferinde ifade ediyoruz. Umarız oradaki gerilim, tansiyon düşer. Karadeniz'de deniz komşumuz olan ve diğer alanlarda iyi ilişkilerimiz olduğu Rusya ve Ukrayna'nın gerilim içerisinde olmasını arzu etmeyiz" dedi.

'Ölmüş' etiketiyle yapılan paylaşımlara 'aslı astarı yok' yanıtı

Kalın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Twitter'da "ölmüş" etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin sorulan soruya ise "Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor" diye yanıt verdi.