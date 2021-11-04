Beyaz Baretliler’den yeni provokasyon hazırlığı    

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Beyaz Baretliler’in Şam'ı sivillere saldırılar düzenlemekle suçlamak için Suriye'de yeni bir provokasyon hazırlığında olduğu belirtildi.

Ria’nın aktardığına göre Rusya'nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi başkan yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Beyaz Baretliler'in Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan İdlib’de çekim yapmaya hazırlandığını söyledi.

Amiral brifinginde “Sözde insani yardım örgütü Beyaz Baretlilerin, hükümet güçlerini bölgenin çeşitli noktalarına ve sivillere ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlemekle suçlamak için bir provokasyon hazırladığı bilgisi alındı” dedi.

Ayrıca Kulit, çekime katılanların Kafer-Kermin ve Sarmada bölgelerinden seçildiğini belirterek, provokasyonu

örtbas etmek için bölgeye gelen İngiliz medyasının temsilcilerini çekmeyi düşündüklerini aktardı.