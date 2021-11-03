Suriyeli yetkili: Türk harekâtı başlarsa, Suriye ordusu İdlib'i iki aşamayla kurtaracak

Suriye Ulusal Uzlaşı Merkezi mensubu Ömer Rahmun, Türkiye'nin Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Tel Rıfat'a harekât başlatacağı yönündeki beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rahmun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin askeri harekâtı başladığı anda, ilk aşamada Cebel ez-Zaviye, Cisr eş-Şuğur, El Gab düzlüklerinin (silahlı gruplardan geri alınan) geri kalanı ile M4 karayolu ve onun 8 kilometre kuzeyi (Suriye ordusu tarafından) kurtarılacak" ifadelerine yer verdi.

Yetkili, İdlib'in geri kalanının ikinci bir aşamaya tabi tutulacağını da sözlerine ekledi.

Halep'in kuzeyinde ve kent merkezine yakın bir konumda bulunan Tel Rıfat bölgesi, halihazırda YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolünde bulunuyor.

Ankara, daha önce TSK'nın bu bölgeye harekât başlatacağına dair sinyaller vermişti.

Ancak Tel Rıfat'ın konumu nedeniyle hem Şam hem de Moskova, bu hamleye karşı çıkıyor.