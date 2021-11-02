'Türkiye ve Rusya Kobani'ye operasyon için görüşüyor' iddiası

Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin Kobani kentinde YPG güçlerine karşı askeri operasyon yapılması yönünde müzakere yürüttükleri iddia edildi.

İngiltere merkezli haber sitesi Middle East Eye'a konuşan kaynaklar, Türkiye ve Rusya'dan yetkililerin Ankara'nın YPG güçlerine dönük operasyon talebine ilişkin görüşmeler yaptığını öne sürdü. Aynı kaynaklar, Rusya'nın Kobani operasyonu için Türkiye'den İdlib'den çekilmesini talep edeceğini iddia etti.

Taraflar arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ifade eden kaynaklar, Erdoğan'ın bir askeri operasyon öncesinde bir mutabakata muhtaç olduğunu söyledi. Kaynaklardan biri, "Bu nihayetinde bir siyasi karar" dedi.

Siteye konuşan Türk güvenlik kaynaklarıysa, TSK'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Kaynaklardan biri, "İdlib'de konuşlanmayı neredeyse tamamladık. Bölgeyi Suriye ve Rusya'nın saldırılarına karşı korumaya hazırız. Geçmiş deneyimlerimiz, Moskova'yla anlaşmaya varsak dahi İdlib'i askeri olarak savunmak için hazır olmamız gerektiğini gösteriyor. Rusya'yla geçmiş deneyimlerimiz buna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

TSK'nin Suriye'nin kuzeyinde her an operasyon başlatabileceğini söyleyen Türk kaynaklar, konuşlanmaların tamamlanması içinse daha fazla zamana ihtiyacın olabileceğini belirtti.